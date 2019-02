YouTube inaugura área com 8 mil vídeos educativos no Brasil

São Paulo – O YouTube, site de compartilhamento de vídeos do Google, lançou nesta manhã no Brasil uma nova plataforma de vídeos e que já está no ar. Ao invés de músicas e esquetes de humor, contudo, o assunto do YouTube EDU será matemática, física, língua portuguesa e outras disciplinas.

Desenvolvido em parceria com a Fundação Lemann, organização sem fins lucrativos que busca melhorar a educação no país, o projeto conta agora com 26 canais e 8 mil vídeos gratuitos à disposição dos estudantes ou curiosos em geral.

Todos eles, explicou a entidade, passaram por um rigoroso processo de curadoria feito por 16 professores coordenados pela própria fundação. O objetivo da medida foi o de garantir a qualidade das informações ensinadas.

Por enquanto, as disciplinas disponíveis contam com conteúdos relacionados aos ensinos fundamental e médio, mas já temos planos para incluir canais de ensino superior, disse Flavia Simon, diretora de Marketing do Google.

YouTube e a educação

A ideia do projeto é a de incentivar professores brasileiros a aproveitarem a internet para produzir conteúdo educacional, assim contribuindo para a democratização da educação no país. Pois a estratégia de usar o YouTube para atingir este objetivo deve se mostrar correta.

Atualmente, mais de um bilhão de pessoas visitam o site de vídeos Google todos os meses. São mais de 6 bilhões de horas assistidas por mês o que, segundo a empresa, equivale a uma hora para cada pessoa da Terra. Levando em conta estes números, não há como negar o potencial que uma plataforma como esta tem.

Veja abaixo um vídeo que conta os bastidores da criação do YouTube EDU.

//www.youtube.com/embed/YdpWbofz8T0