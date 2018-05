YouTube ganha recurso de envio de mensagens

São Paulo – O Google implementou um novo recurso no YouTube nesta semana: a possibilidade de compartilhar vídeos e mensagens com seus amigos no próprio site.

A função é parecida com o que podemos fazer no Instagram, quando mandamos uma foto ou video da linha do tempo (ou do Instagram Stories) para um amigo pelo campo de mensagens do app, chamado Direct.

As notificações irão aparecer na interface do site do YouTube e será possível responder normalmente aos seus contatos nessa nova ferramenta de conversa.

Outra semelhança com o Instagram é o fato de que você pode interagir com um vídeo compartilhado por um amigo usando um ícone de coração.

O novo recurso do YouTube deve ser liberado gradativamente aos usuários.

O Google já tem uma ampla gama de aplicativos de conversas em tempo real. Alguns deles são Allo, Duo e Hangouts. A empresa prepara ainda um novo rival para o WhatsApp.