YouTube começa a liberar seu próprio Instagram Stories

São Paulo — O YouTube começou a liberar nesta semana um novo recurso para usuários brasileiros: a visualização e a publicação de vídeos curtos que desaparecem após 24 horas, como no Instagram Stories ou no Snapchat. A função estava em fase de testes e agora os canais brasileiros no YouTube podem publicar as imagens para interagir com os seus seguidores.

Nem todos os canais possuem o recurso por enquanto. Na fase beta, a empresa informou que apenas contas que tenham, ao menos, 10 mil inscritos teriam acesso à novidade.

Os vídeos que podem ser publicados, assim como em outras plataformas digitais, têm 15 segundos de duração cada.

O modelo de vídeos curtos e efêmeros popularizado pelo Snapchat foi implementado não só em aplicativos de redes sociais, como Facebook e Instagram, como também em apps de comunicação em tempo real, como o WhatsApp, em plataformas de transmissão online sob demanda (Netflix, que mostra teasers), e agora ele chega ao YouTube Brasil.

Ainda não há previsão de quando os Stories do YouTube serão liberados oficial para todos os usuários, ainda que a grande maioria das pessoas possa, ao menos, assisti-los atualmente.

No vídeo de divulgação, abaixo, é possível ver como funciona novo recurso da plataforma de vídeos do Google.