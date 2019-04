YouTube associa incêndio em Notre-Dame ao atentado de 11 de setembro

São Paulo — A plataforma de vídeos YouTube divulgou por engano na noite de segunda-feira (15), um boletim informativo evocando os atentados de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas de Nova York abaixo das imagens da catedral de Notre-Dame de Paris em chamas.

No meio de uma avalanche de vídeos ao vivo do incêndio em Notre-Dame, em algumas publicações aparecia um texto com referência a um verbete da enciclopédia Britannica dedicada aos atentados de 11 de setembro. Os ataques nos Estados Unidos mataram quase 3.000 pessoas, em sua maioria em Nova York com o desabamento das Torres Gêmeas do World Trade Center.

“Os boletins são gerados por um algoritmo e nossos sistemas podem cometer equívocos às vezes”, explicou um porta-voz do YouTube, empresa do grupo Google, à AFP. A faixa de informação foi desativada.

“Estamos profundamente tristes com o incêndio na catedral Notre-Dame”, acrescentou o porta-voz.

Para lutar contra a desinformação, o YouTube divulga, desde o ano passado, links que permitem contextualizar uma informação que aparecem abaixo dos vídeos com possíveis conteúdos duvidosos. Esta nova ferramenta no momento está disponível apenas nos Estados Unidos e Coreia do Sul.

O sistema que utiliza conteúdos de fontes externas, como a Wikipedia, foi adotado após muitas críticas ao YouTube, acusado de não controlar a difusão de conteúdos enganosos.

Os boletins recordam fatos históricos verificados para tentar combater a propagação de teorias conspiratórias, utilizando imagens de acontecimentos importantes.