YouTube abre mais rápido no Chrome do que no Firefox, diz Mozilla

São Paulo – O site do YouTube abre cinco vezes mais rápido no Chrome do que no navegador Firefox, de acordo com a Mozilla, fundação por trás do browser. Tanto o YouTube quanto o Chrome são produtos da mesma empresa, o Google–que enfrenta a sombra de uma multa bilionária na União Europeia devido à pré-instalação de aplicativos em smartphones com sistema Android.

A acusação pública foi feita por Chris Peterson, gerente de programação técnica da Mozilla, em seu perfil no Twitter. Na mesma mensagem, Peterson explica que isso acontece devido à forma como o design do site foi feito. Ele usa uma API (interface de programação de aplicação) que foi otimizada somente para o Chrome, e está em desenvolvimento para outros navegadores.

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR — Chris Peterson (@cpeterso) July 24, 2018

Peterson esclarece que o teste de velocidade feito resultou em um tempo de carregamento de 1 segundo de carregamento do YouTube no Chrome contra 5 segundos no Firefox.

Por ora, Peterson informa que a solução é instalar um add-on, como se chamam os aplicativos para navegadores no Firefox, chamado YouTube Classic, que leva os usuários a uma versão anterior do site de vídeos do Google–mas que é mais rápida do que a atual. A lentidão também afeta o navegador Microsoft Edge, do Windows 10, mas a sua correção requer mais conhecimento técnico (veja aqui).