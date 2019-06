XP testa aplicativo que ensina termos a investidores iniciantes

São Paulo – A corretora XP Investimentos lança nesta segunda-feira (24) um aplicativo gratuito feito para funcionar no navegador Google Chrome. Chamado XP Explica, o software busca ensinar termos usados no mercado de investimentos a pessoas que estão começando a aprender sobre esse setor.

Essa extensão para o navegador de internet funciona como um glossário digital. Com ele instalado, os usuários poderão ver, em destaque, as palavras relacionadas com o mercado financeiro. Ao passar o cursor do mouse sobre o termo, a definição correta sobre ele é exibida. Veja como funciona a ferramenta na imagem abaixo.

O objetivo do aplicativo é propiciar a aprendizagem sobre investimentos no computador. Ele pode ser útil para quem pesquisa sobre o assunto, mas nem sempre entende o significado de todas as opções disponíveis. O XP Explica possui definições para mais de 700 palavras.

Em testes feitos por EXAME, o aplicativo definiu corretamente termos como “IPO”, “dividendos”, “previdência”, “Tesouro Direto” e “inflação”. A extensão também funciona como um canal de abertura de contas na XP. Quando uma palavra é explicada por ele, há um link na parte inferior da janela exibida com um link para a página de abertura de conta.

Todo usuário pode fazer o download gratuito da extensão na Chrome Web Store, a loja virtual de apps para o navegador do Google.