Xiaomi terá guarda-chuva de fibra de vidro e escova de dentes conectada

São Paulo – Durante a Eletrolar Show 2019, feira de eletroeletrônicos que ocorre até o dia 1o. de agosto em São Paulo, a fabricante chinesa Xiaomi apresentou suas novidades para o mercado brasileiro. Entre os novos produtos estão o celular Mi 9T, um guarda-chuva de fibra de vidro e uma nova escova de dentes elétrica que se conecta a um aplicativo e registrar dados da escovação.

O smartphone Mi 9T, da linha Mi 9, é o primeiro da companhia com uma câmera no estilo “pop-up” (retrátil) — do tipo que surge na parte de cima do celular quando a pessoa aciona algum aplicativo para tirar fotos. Portanto, o novo celular dispõe de mais espaço na tela e não apresenta um espaço destinado para o notch (uma espécie de corte na tela, onde fica a câmera frontal) – algo que outras fabricantes também estudam abolir, como a Apple.

O celular conta com o processador Qualcomm Snapdragon capaz de reproduzir jogos eletrônicos – como e-sports – em alta qualidade, além de apresentar diversas funções em um única placa. O celular ainda apresenta uma câmera traseira tripla, assim como o Mi 9 SE, que já está a venda no país.

Assim como outros de sua linha, o MI 9T, que será comercializado em breve no Brasil, possui uma tela com tecnologia Amoled, o que torna o aparelho mais leve. Confira abaixo uma foto do modelo:

Outros produtos apresentados

Além do novo smartphone, que é a principal atração da Xiaomi na feira, a companhia também apresentou aparelhos destinados para melhorar a vida doméstica dos clientes. Veja alguns exemplos abaixo:

Um dos produtos desenvolvidos pela Xiaomi para melhorar a vida de seus clientes é o guarda-chuva impermeável, que já está disponível para compra. O modelo é composto por alumínio e fibra de vidro e revestido por um material que protege o usuário dos raios ultravioletas, e está a venda por R$ 229,99.

A companhia desenvolveu uma escova de dentes elétrica que fornece dados por meio de um aplicativo. Por exemplo, o aplicativo diz qual é a porcentagem de aproveitamento da escovação que o usuário teve e quais pontos ele poderia melhorar durante a limpeza. A Mi Electric Toothbrush está sendo comercializada por R$ 329,99, em tamanho mini e na cor branca.