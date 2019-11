Xiaomi lança Redmi Note 8 custando menos do que o modelo anterior

São Paulo – A Xiaomi surpreendeu e reduziu o preço da sua nova linha de smartphones que será vendida no Brasil. O Redmi Note 8 chegou às lojas nesta sexta-feira (8) custando 1.799 reais, 200 reais a menos que o modelo antecessor. O aparelho não chega sozinho. Além da versão tradicional, uma configuração Pro com hardware mais robusto, chega por 2.299 reais.

Nos aspectos técnicos, a Xiaomi traz ao Brasil um celular mais potente. O Redmi Note 8 conta com processador Qualcomm Snapdragon 665 de oito núcleos e 4 GB de memória RAM. O sistema operacional é o Android 9 Pie e bateria tem 4.000 mAh.

A versão que teve seu preço revelado conta com 64 GB de espaço interno, mas outro modelo com 128 GB de armazenamento também deve chegar ao País. Ambos permitem a expansão do espaço interno com o uso de cartões microSD de até 256 GB.

Design: Versão convencional conta com câmeras posicionadas no canto superior da parte traseira Design: Versão convencional conta com câmeras posicionadas no canto superior da parte traseira

O design do aparelho é elegante. Vendido nas cores azul, branco e preto, os celulares têm pintura degradê. No modelo tradicional, as câmeras ficam posicionadas no canto superior do smartphone, enquanto o Redmi Note 8 Pro traz as lentes no centro, pouco acima do sensor de impressão digital.

A tela, que ocupa quase toda a parte frontal do aparelho, mede 6,3 polegadas e é feita de LCD IPS. A resolução Full HD+ mostra imagens com 1080 x 2340 pixels.

No canto, o Redmi Note 8 traz três câmeras traseiras de 48 MP, 8 MP e 2 MP com aberturas f em 1.8, 2.2 e 2.4 respectivamente. A câmera frontal tira fotos em 13 MP e tem abertura f/2.2. Os vídeos são gravados em até 2160p e 30 fps.

Redmi Note 8:

Processador: Qualcomm Snapdragon 665 octa-core

Memória RAM: 4 GB

Espaço interno: 64 GB ou 128 GB expansível com cartão microSD de até 256 GB

Tela e resolução: display LCD IPS de 6,3 polegadas Full HD+ com 1080 x 2340 pixels

Sistema Operacional: Android 9 Pie

Câmera: quatro sensores com 48 MP (f1.8), 8 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4)]Câmera frontal: 13 MP (f/2.2)

Bateria: 4.000 mAh

Preço: a partir de 1.799 reais

Versão Pro é mais parruda

Vendida a partir de 2.299 reais, o Redmi Note 8 Pro chega para brigar com celulares considerados intermediários premium e que são vendidos por preços que podem superar os 3 mil reais.

O smartphone traz processador MediaTek Helio G90T, também com oito núcleos e mais recomendado para rodar jogos que vão exigir uma capacidade de processamento maior. Para ajudar, o celular chega em versões com memória RAM de 6 GB ou 8 GB. O espaço de armazenamento também varia. Pode ser de 64 GB ou 128 GB. A bateria, por sua vez, é a mesma: 4.500 mAh.

Força na foto: Redmi Note 8 Pro tem quatro câmeras e é mais potente Força na foto: Redmi Note 8 Pro tem quatro câmeras e é mais potente

O design da versão Pro traz algumas diferenças. Na parte frontal, o display é maior: 6,53 polegadas – a resolução é a mesma do modelo convencional, 1080 x 2340 pixels. A traseira também é diferente. A começar pelas cores. Sai o azul, entra o verde. Os tons preto e branco foram mantidos. Outra diferença é o posicionamento das câmeras. Quatro sensores estão localizados na parte central, e não no canto.

Esses quatro sensores, aliás, prometem fazer a alegria dos usuários que gostam de tirar fotos. As lentes são de 64 MP (f1.8), 8 MP (f/2.2), 2 MP (f/2.4) e 2 MP (f/2.4). A câmera frontal, por sua vez, faz fotos com até 20 MP. A gravação de vídeo é de 2160p com 30 frames por segundo.

Redmi Note 8 Pro: