Xiaomi falhou por não fechar parceria com a gente, diz Positivo

São Paulo – Para a Positivo Tecnologia, a fabricante chinesa de smartphones Xiaomi não deu certo no Brasil por não ter escolhido a Positivo como parceira para entrar no país. De acordo com Norberto Maraschin Filho, vice-presidente de mobilidade da companhia, o país tem peculiaridades que não são simples para empresas estrangeiras.

“O Brasil é um país complexo, as vendas dependem muito do varejo, que é bastante segmentado, enquanto as operadoras têm um poder muito grande. É preciso ter contatos com lojistas de diversas regiões, o Brasil não é para amadores”, afirmou Maraschin Filho, durante a Eletrolar Show, evento B2B realizado em São Paulo nesta semana.

O executivo apontou também a dificuldade de entender a tributação brasileira e traçar uma estratégia de sucesso.

Quando a Xiaomi entrou no mercado brasileiro, em 2015, a empresa apostou em um modelo pouco convencional: vendas online apenas pelo seu site e em datas específicas. Poucos meses depois, ela firmou uma parceria com a operadora Vivo para vender o smartphone Redmi 2, um rival do Moto G. No fim, os aparelhos também foram vendidos pelo varejo brasileiro, mas a empresa deixou o Brasil, lentamente, entre o final de 2016 e começo de 2017.

A Positivo Tecnologia, conhecida pelos sucesso de vendas de computadores e notebooks, passou por uma reformulação nos últimos tempos. Além de ter smartphones sob sua própria marca, a empresa trouxe ao Brasil a marca de notebooks Vaio de volta, lançou a Quantum, que tem smartphones mais premium, fechou uma parceria com a marca de acessórios Anker e, em breve, relançará a Huawei no Brasil.