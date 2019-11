Xiaomi cria bicicleta elétrica dobrável que fica do tamanho de folha A3

São Paulo – Com a inovação dos meios de transporte pelas cidades – como bicicletas e patinetes elétricas -, indivíduos buscam alterar a forma de locomoção, fugindo do trânsito e emitindo menos poluentes na atmosfera. Com a popularização de veículos movidos à eletricidade, a Xiaomi, empresa chinesa que desenvolve celulares e produtos eletrônicos em geral, resolveu desenvolver uma bicicleta elétrica que é capaz de caber em uma mochila de tamanho comum.

O produto, chamado Himo H1, tem como objetivo facilitar os pequenos trajetos que indivíduos precisam realizar pela cidade. A bicicleta é capaz de ser dobrada e acaba se tornando do tamanho de uma folha A3 – para isso, a bicicleta foi produzida com rodas menores do que as tradicionais e sem pedais.

Sendo assim, ela é mais parecida com uma pequena scooter.

Confira, abaixo, um vídeo de apresentação da bicicleta, que teve suas cores inspiradas em alguns robôs da saga Transformes:

Quando dobrada, a bicicleta chega a ter 45 centímetros de altura e 23 centímetros de largura. É inteiramente feita de alumínio, permitindo que seja leve – ela pesa cerca de 13 quilogramas. Seu preço fora da China ainda não foi divulgado, assim como sua data de lançamento no exterior, mas, se feita a conversão direta do preço, é esperado que o produto custe cerca de 1.800 reais em moeda brasileira.

Com um motor de 180 Watts, a bicicleta pode alcançar a velocidade de até 18 quilômetros por hora e sua bateria de íons-lítio tem autonomia para cerca de 30 quilômetros. A recarga pode ser realizada em menos de 6 horas, e a bateria pode ser removida da bicicleta no processo, assim, viabilizando o uso de baterias adicionais.