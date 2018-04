Xadrez holográfico de Star Wars pode ser jogado em iPhone

São Paulo – No ano passado, a Apple criou uma plataforma de realidade aumentada para desenvolvedores de aplicativos para iPhones. Essa tecnologia permite ver imagens sobre o mundo real através da câmera do aparelho. Esse kit de desenvolvimento exclusivo da empresa, chamado ARKit, ajuda os criadores de apps a aproveitar melhor os recursos do iPhone para que jogos e serviços.

Um exemplo recente que chegou à App Store nesta semana é o xadrez holográfico visto no primeiro filme da saga Star Wars. Seu nome é “Star Wars: Jedi Challenges“, apesar de o jogo de tabuleiro ser conhecido como “Holochess”.

Disponível para iPhones e iPads com o sistema iOS 11, do qual o ARKit faz parte, o jogo projeta as peças no mundo real.

Ainda que outros recursos precisem de um dispositivo de realidade aumentada da Lenovo–que não é vendido no Brasil oficialmente–, o jogo de xadrez está disponível sem a necessidade de acessórios. Fora isso, ele é grátis. Estão disponíveis 18 fases, em seis planetas e oito personagens podem ser conquistados.

Com o headset da Lenovo, o aplicativo para iPhone permite participar de batalhas com sabres de luz e de combates estratégicos.