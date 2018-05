Windows 10 permite retomar tarefas no Android e no iPhone

São Paulo – O sistema Windows 10 ganhou um recurso que permite aos usuários retomarem suas tarefas no celular a partir do ponto em que pararam de trabalhar em um computador. A Microsoft anunciou a novidade durante a conferência para desenvolvedores Build, que é realizada em Seattle, nos Estados Unidos, nesta semana.

A função é chamada Linha do Tempo e chegou ao sistema operacional da Microsoft na última semana. As atividades que podem ser retomadas são as que foram realizadas nos últimos 30 dias.

No iPhone, os usuários podem acessar a Linha do Tempo do Windows 10 no aplicativo do navegador de internet Edge, enquanto que os donos de smartphones com Android podem fazer isso se estiverem usando o aplicativo de launcher (interface do sistema) da Microsoft.

Clientes corporativos da empresa terão acesso à novidade.