Windows 10 para celulares deve chegar só em novembro

São Paulo – O Windows 10 foi lançado nesta quarta-feira (29) em 190 países. Mas o novo sistema, que é gratuito para quem tem edições oficiais do Windows 7, 8 ou 8.1, chegou para computadores e tablets.

Segundo o site iAfrica, a versão do Windows 10 celulares será lançada somente em novembro deste ano.

A informação vem de Anthony Doherty, executivo da Microsoft, mas nenhuma data precisa foi revelada.

No entanto, a data de lançamento do Windows 10 para celulares pode variar de país para país, o que significa que o Brasil pode receber o update antes ou depois do mês de novembro.

O novo sistema será oferecido para a maioria dos smartphones com Windows 8 e 8.1.

Porém, aparelhos lançados há mais de dois anos podem não ter configuração de hardware o suficiente para executar o Windows 10 e não devem receber a atualização.

Além disso, os gadgets que têm 512 MB de RAM não poderão usar todos os recursos do OS, de acordo com Joe Belfiore, vice-presidente corporativo da Microsoft responsável pelo Windows para celulares.