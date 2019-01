Windows 10 apresenta problemas após atualização, reportam usuários

São Paulo – Usuários do Windows 10 que baixaram a última atualização do sistema operacional da Microsoft reportam problemas após realizar sua instalação. Lançada no início desta semana, a versão oficial de outubro causou perda de arquivos e diminuição do tempo de duração da bateria em alguns notebooks.

As informações perdidas, que, segundo os relatos, variam de poucos arquivos até muitos gigabytes de conteúdo, aparentemente não podem ser recuperadas, nem mesmo acionando o ponto de restauração do sistema. A autonomia da bateria é reduzida devido a um uso desnecessário do processador, afirmam os usuários.

Erros com a nuvem e processadores Intel

Os problemas de perda de arquivos, localizados em pastas como “Documentos” ou “Imagens”, estariam ligados a algum erro no OneDrive, serviço de nuvem da Microsoft, segundo o site MSPoweruser. Já a redução da bateria em notebooks seria devido a uma incompatibilidade com alguns processadores da Intel.

Responsável pelo Windows 10, a Microsoft disse ao site Business Insider que está investigando o caso e que apenas usuários avançados fizeram a atualização do sistema, já que o aviso de atualização automática só deve chegar a todos os computadores a partir do dia 9.