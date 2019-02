Wikipedia irá processar NSA e departamento de Justiça dos EUA por programa de vigilância

A Wikipedia irá processar a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) e o departamento de Justiça americano, contestando o programa de vigilância em massa do governo local.

O processo, que será protocolado nesta terça-feira (10), alega que a vigilância da NSA do tráfego de internet nos Estados Unidos viola a primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão e associação, além da quarta emenda, que protege os cidadãos de busca e apreensão sem motivos plausíveis.

O programa de vigilância da NSA, chamado de “Upstream”, captura qualquer comunicação dos americanos com “cidadãos não americanos”, para a obtenção de informações de inteligência sobre estrangeiros.

“Ao grampear a estrutura da internet, a NSA está atacando a estrutura da democracia”, escreve Lila Tretikov, diretora executiva da fundação Wikimedia, em um post.

“A Wikipedia foi criada sobre a liberdade de expressão, inquérito e informação. Ao violar a privacidade de nossos usuários, a NSA está ameaçando a liberdade intelectual que é central para a capacidade das pessoas criarem e entenderem o conhecimento”, afirma Tretikov.

Segundo a fundação Wikimedia, que mantém a Wikipedia, as praticas atuais da NSA excedem a autoridade que a lei que regula a coleta de informações de inteligência no exterior, editada em 1978 e revista em 2008, garantia à agência.

“Pedimos que a justiça ordene um fim para a rede de vigilância do tráfego da internet montada pela NSA”, diz Jimmy Wales, fundador da Wikipedia, em um artigo publicado na edição desta terça-feira do jornal The New York Times.

A Wikimedia e outras oito organizações, como a Human Rights Watch e Anistia Internacional, serão representadas no processo pela União Americana pelas Liberdades Civis.