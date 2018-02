Wikipedia encerra programa de acesso grátis

São Paulo – A Wikimedia Foundation decidiu encerrar o programa Wikipedia Zero, que oferecia acesso grátis ao acervo da enciclopédia online colaborativa em países em desenvolvimento. A iniciativa terminará neste ano em 72 países–apesar de negociações, o Brasil não participava do programa de gratuidade.

Criado em 2012, o Wikipedia Zero permite, por meio de contratos com operadoras de telefonia móvel, acesso a artigos sem cobrança de internet. A fundação informa que mais de 800 milhões de pessoas puderam participar do programa.

Entre as razões para o fim, a Wikimedia Foundation apontou a queda de interesse das operadoras por parcerias de acesso gratuito, bem como a diminuição de preços de pacotes de internet móvel e a falta de conhecimento sobre o site por parte do público. Nenhum novo acordo será feito pela fundação neste ano e os contratos atuais expirarão até o fim de 2018. Ainda assim, novas oportunidades com fins semelhantes são consideradas pela Wikimedia.