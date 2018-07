Wikipedia adverte que não cederá princípios para entrar na China

Taipé – O fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, advertiu nesta quinta-feira em fórum na cidade de Taipé que sua empresa não cederá em seus princípios para pode entrar na China, o país mais populoso do mundo.

A versão chinesa da Wikipedia, lançada em maio de 2001, está bloqueada desde 3 de junho de 2004, um dia antes da comemoração do 15º aniversário do massacre na Praça da Paz Celestial de 1989.

Segundo explicou Wales, muitos cederam diante da China para entrar no mercado do país, só que a famosa ‘enciclopédia eletrônica’ não fará o mesmo, ainda que reconheça que esta seja uma decisão complicada para as empresas e que é difícil classificar o que é correto ou incorreto.

O empresário de 51 anos destacou que a Wikipedia pode contribuir para um entendimento maior entre a China e o resto do planeta, inclusive ajudando na melhoria da relação entre China e Taiwan.

“No final, o conhecimento e a aceitação dos fatos da história e a compreensão dos desacordos são incrivelmente poderosos para gerar soluções, independente de quais sejam”, acrescentou durante a participação do Fórum de Inovação Digital, que aborda a inteligência artificial, a tecnologia científica e financeira e a inovação digital.