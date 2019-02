Wi-Fi da TIM chega à favela de Paraisópolis, em São Paulo

São Paulo — A operadora TIM instalou duas redes Wi-Fi na favela de Paraisópolis, em São Paulo. A primeira é exclusiva para clientes da empresa e está sujeita às mesmas tarifas do acesso à internet via 3G. A segunda rede é gratuita e aberta a todos os interessados. Ela só vai permitir o acesso a sites da web específicos, como serviços oferecidos pela prefeitura e pelos ministérios.

Na primeira fase do projeto, a TIM instalou dez pontos de acesso em quatro ruas e no campo do time de futebol local, o Palmeirinha. A empresa deu prioridade às áreas onde há maior concentração de comércio e mais movimento de pessoas. A operadora diz que um de seus objetivos é aliviar a rede 3G, que é bastante solicitada no bairro.

“Além de democratizar o uso da internet sem fio em Paraisópolis, o TIM Wi-Fi fará o offload do tráfego de dados em 3G, melhorando a performance de navegação e deixando mais canais livres para as conexões de voz”, diz Rogerio Takayanagi, CEO da TIM Fiber e da TIM Intelig, no comunicado divulgado pela empresa.

A expectativa da operadora é que 400 usuários possam ter acesso à internet via Wi-Fi ao mesmo tempo em Paraisópolis. A segunda fase do projeto deve começar em novembro com a instalação de mais sete pontos de acesso. A Tim já havia instalado uma rede similar na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, no ano passado.