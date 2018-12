WhatsApp Web ganha novo recurso para vídeos

São Paulo — O WhatsApp começou a liberar globalmente um modo de reprodução picture-in-picture (PiP) para vídeos nas suas versões para web e desktops. A novidade foi identificada pelo site WABetaInfo, dedicado ao app de mensagens, e só funciona com vídeos compartilhados. Nada de YouTube nessas plataformas, ao menos por ora.



Para aproveitar o recurso, é preciso estar com a versão 0.3.1846 do serviço. O aplicativo verifica e se atualiza automaticamente toda vez que é aberto. Para checar a versão que você está usando, clique nos três pontos no alto da lista de contatos, depois em Configurações e Ajuda.

–

Se quiser fazer o teste, basta compartilhar um vídeo com um contato e posicionar o cursor sobre a mensagem. Um ícone novo aparecerá no canto superior esquerdo da miniatura. Clique nele para que o vídeo se “destaque” e comece a ser reproduzido em uma janela flutuante. Ele continuará em reprodução mesmo se você arrastá-lo pela tela ou mudar de conversa.