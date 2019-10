WhatsApp vai parar de funcionar em celulares antigos

São Paulo – Diversos smartphones não poderão mais rodar o WhatsApp a partir de fevereiro do ano que vem. O aplicativo de mensagens vai passar por uma atualização que vai torná-lo inacessível em gadgets que usem as versões 2.3 do Android ou, no caso de iPhones, sejam munidos com iOS 8.0.

As duas configurações dos sistemas operacionais – assim como as versões anteriores – não receberão a atualização do app. O Android 2.3 Gingerbread foi lançado em 2010, enquanto a oitava versão do iOS chegou bem mais tarde, em 2014.

Atualmente, o sistema operacional do Google está em sua décima configuração. A atualização abandonou os apelidos de doces e é identificada somente pelo número 10. Os usuários de iPhone, por sua vez, tiveram que atualizar seus aparelhos para a versão 13.1 do sistema operacional da Apple.

Já para os poucos remanescentes do falecido Windows Phone, o encerramento do suporte virá mais cedo. A partir do dia 31 de dezembro deste ano, o WhatsApp vai deixar de funcionar nos celulares que utilizavam o sistema operacional da Microsoft.