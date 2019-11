WhatsApp vai ganhar 74 novos emojis no Android

São Paulo – O WhatsApp está prestes a ganhar 74 novos emojis em sua versão para Android. O aplicativo de mensagens está incorporando o pacote de símbolos do Unicode 12.0 à versão beta do mensageiro. Assim, a tendência é de que uma atualização oficial do aplicativo chegue em breve aos dispositivos.

Os desenhos não são exatamente novos. Anunciados em março, eles já estão disponíveis no Android 10 e também iOS 13, mas ainda não haviam sido incorporados ao aplicativo de mensagens que pertence ao Facebook.

Entre as novidades, destaque para os rostinhos com expressões de bocejo e também para os símbolos que fazem referência à inclusão, como próteses de braços, cães-guia e cadeirantes.

Já para quem utiliza o app no iPhone, será preciso aguardar mais um pouco para obter acesso aos novos emojis. Ainda não há previsão de quando o Unicode 12.0 será incorporado ao aplicativo para dispositivos da Apple.