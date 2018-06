WhatsApp vai ficar mais parecido com o Facebook Messenger

São Paulo – Um novo recurso do WhatsApp, encontrado na sua versão oficial de testes, pode deixá-lo mais parecido com o Facebook Messenger. Durante uma conversa, figurinhas animadas aparecem como sugestões de envio no Messenger hoje e isso chegará também ao WhatsApp, ainda sem uma data definida.

A nova funcionalidade foi detectada pelo site WABetaInfo, que analisa versões preliminares do aplicativo no Android e no iPhone.

Apesar da semelhança em termos de métodos de interação por meio de animações, não haverá sugestão automática desses stickers, como são chamados em inglês. Em vez disso, será preciso acessá-lo manualmente, de acordo com algumas emoções, como tristeza, alegria, supresa e amor.

–

É possível que o recurso esteja oculto por ora devido a ajustes de desenvolvimento. Ainda não é possível usar os novos stickers, reproduzidos na imagem do WABetaInfo acima.