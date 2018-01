WhatsApp vai cobrar por recursos em versão para empresas

São Paulo – O WhatsApp anunciou recentemente o lançamento de um novo aplicativo para atender melhor as pessoas que o utilizam para conversar com os clientes de suas pequenas empresas. Chamado WhatsApp Business, ele será disponibilizado no Brasil–mercado importante para a companhia–em breve e oferecerá novos recursos a esse público.

No anúncio, poucas informações sobre esse novo aplicativo estavam disponíveis. O Site EXAME entrou em contato com a empresa e conversou com Anne Yeh, gerente de comunicação do WhatsApp, para trazer mais dados sobre o WhatsApp Business.

Com o novo aplicativo, o WhatsApp vai cobrar por recursos adicionais que serão oferecidos no futuro. A estratégia seria a primeira iniciativa da companhia de monetizar sua ferramenta de troca de mensagens via smartphones–desde que ela deixou de cobrar a anuidade de 1 dólar do aplicativo para consumidores finais. Apesar de ser contra a exibição de anúncios para usuários, a empresa não descarta a possibilidade de adotar propagandas na nova plataforma mobile.

Confira a seguir sete perguntas e respostas sobre o novo WhatsApp Business para pequenos negócios.

Site EXAME: Quais são os principais segmentos que vocês acreditam que poderão extrair valor do WhatsApp Business?



Anne Yeh: O principal objetivo do WhatsApp Business é ajudar as pessoas a se conectarem com pequenos negócios de todos os segmentos.

O aplicativo será um canal de comunicação mobile entre negócios e clientes que será grátis para sempre?

O WhatsApp Business é gratuito para download – e as ferramentas atuais e capacidades de mensagens continuarão de graça. Entretanto, no futuro, planejamos cobrar as empresas pelas funcionalidades adicionais.

Vocês consideram a possibilidade de exibir publicidade no aplicativo WhatsApp Business?

É muito cedo para falarmos sobre modelos de negócios. O WhatsApp Business não dá às empresas a capacidade de comprar produtos de anúncio.

Que tipo de dados poderão ser vistos na plataforma de analytics do WhatsApp Business e como isso poderá ajudar pequenas empresas?

As empresas poderão ver quais mensagens estão funcionando com métricas simples, como quantas mensagens enviadas foram bem-sucedidas, entregues e lidas.

Como vocês identificarão empresas autenticadas no WhatsApp Business no aplicativo principal do WhatsApp?

Com o WhatsApp Business, estamos lançando dois tipos de conta – Confirmed Account e Business Account. A conta “Confirmed” significa que o número de telefone da conta está de acordo com o número de telefone da empresa. A conta “Business” significa que uma empresa está usando o app WhatsApp Business, mas ainda não foi confirmada ou verificada pelo WhatsApp. A princípio, a maioria das empresas estará listada como Business Accounts, pois queremos ser atenciosos ao confirmar as empresas para certificar que são autenticas.

Vocês podem dizer o quanto o WhatsApp Business será diferente do WhatsApp Enterprise?

O WhatsApp Business será para pequenas empresas, como padarias, lojas de roupa e consultórios de dentistas. Já a solução WhatsApp Enterprise é para grandes marcas como companhias aéreas, bancos e sites de e-commerce.

Qual é a expectativa da empresa em relação ao WhatsApp Business no mercado brasileiro?

Hoje no Brasil, 87% das PMEs que usam o WhatsApp acreditam que as ajuda na comunicação com os clientes, e 81% das PMEs que usam o WhatsApp acreditam que as ajuda no crescimento de seus negócios. Nossa expectativa é ajudar essas empresas a melhorar seu serviço ao cliente e oferecer uma opção aos nossos usuários para que saibam que estão falando com empresas reais e legítimas.

—

O WhatsApp Business já está listado na Google Play Store, mas ainda não pode ser baixado por conta de uma restrição por geolocalização. Pessoas em países em que o app já foi oficialmente liberado podem baixá-lo normalmente.