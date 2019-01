WhatsApp trabalha em bloqueio de conversas com impressão digital

São Paulo – O WhatsApp trabalha em um novo recurso de segurança: o uso de impressão digital para bloqueio de conversas. O objetivo seria oferecer mais privacidade aos usuários, por exemplo, quando eles emprestam o celular desbloqueado para um amigo, que, hoje, teria livre acesso ao conteúdo do aplicativo de mensagens.

A nova função foi encontrada pelo site WABetaInfo em uma versão de testes do WhatsApp para smartphones Android. Haverá o bloqueio biométrico também na edição para iPhone, que funcionará tanto com o sensor Touch ID quanto com o Face ID, de reconhecimento facial.

O recurso ainda está em fase de desenvolvimento e não foi habilitado para todos os usuários. Nem mesmo a maioria das pessoas que utiliza a versão de testes da Google Play Store tem acesso à novidade por enquanto.

Ainda não há estimativa de lançamento do recurso para todos os usuários.