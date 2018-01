São Paulo – O WhatsApp toma medidas para resolver seu principal problema: a propagação de spam e correntes de mensagens.

O recurso foi detectado pelo site WABetaInfo e funciona assim: quando você receber uma mensagem que foi compartilhada mais de 25 vezes, uma notificação será exibida acima dela para alertar os usuários de que ela tem sido muito compartilhada no aplicativo.

De acordo com o Whatsappen, a empresa ainda não bloqueia as mensagens que são enviadas diversas vezes e ela estuda o que fará com esse tipo de conteúdo, como correntes ou spam.

A propagação de informações falsas em correntes no aplicativo é preocupante, pois levou a linchamentos na Índia. Pessoas inocentes, que, segundo as mensagens propagadas no app, seriam sequestradoras de crianças na região de Jharkhand foram mortas.