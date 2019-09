WhatsApp testa reprodução de áudio em notificações no iPhone

São Paulo – O aplicativo de mensagens WhatsApp testa um novo recurso na sua versão para iPhone: a possibilidade de reproduzir áudios no painel de notificação. Em termos práticos, não é mais preciso abrir o app para iniciar a reprodução de uma mensagem de voz que você recebeu de algum contato.

A função, por ora, está disponível apenas na edição beta do WhatsApp para iPhone (versão número 2.19.91.1).

Apesar de ser possível ouvir o áudio recebido, o usuário não pode responder à mensagem com outro áudio. Só é possível responder com texto.

Segundo o site WABetaInfo, conhecido por testar versões preliminares do WhatsApp, a reprodução de áudio na central de notificações do iPhone não marca a mensagem como ouvida. Ou seja, o remetente não será informado, com os tiques azuis do app, que a mensagem foi reproduzida. Isso acontecerá somente quando o usuário abrir a conversa no aplicativo.