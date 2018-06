WhatsApp testa recurso para silenciar membros de grupos

São Paulo – O WhatsApp testa um recurso que permite silenciar membros de um grupo de conversa no seu aplicativo para smartphones com sistema Android.

Apenas administradores de grupos podem fazer isso e os demais integrantes ficam apenas com privilégios de leitura da conversa. Para interagir com os demais, é preciso enviar uma mensagem para o chefe do grupo. Com limite de 72 horas, o recurso é um jeito de organizar as mensagens enviadas quando o assunto esquenta.

O aplicativo para Android foi o primeiro a ganhar o recurso, por meio do programa de testes da Google Play Store, mas ele ainda não está disponível para todos os usuários, nem há previsão oficial de quando (ou se) isso irá ocorrer.