WhatsApp testa recurso aguardado por usuários em app para Android

São Paulo – Na última terça-feira, 21, o WhatsApp começou a testar o Modo Escuro – ou Modo Noturno – em alguns dispositivos Android que possuíam a versão de testes do aplicativo. A partir de hoje, usuários começaram a relatar que a opção está chegando para a versão tradicional do serviço.

Aplicativos como Instagram, Twitter e Telegram já possuem a versão noturna, bem como os próprios sistemas operacionais Android e iOS, em suas respectivas versões mais recentes.

Veja, no tuíte reproduzido abaixo, a imagem do WhatsApp com o modo escuro ativo.

gente modo escuro chegou no zap repito modo escuro chegou no zap pic.twitter.com/BCu1440v1A — nicolas ♡s gael;; (@saynogender) January 22, 2020

gente o zip zap liberou o modo escuro meus olhos agradecem pic.twitter.com/44tISyR6KW — 𝐲𝐧𝐠.𝐧𝐚𝐭𝐡 (@belezanath) January 22, 2020

Disponível apenas para usuários de smartphones Android por enquanto, o modo noturno deixa a tela acinzentada – e não preta, como outros aplicativos com a mesma função -, diminuindo o contraste com as mensagens em texto branco. Essa combinação contribui para que a vista do usuário seja menos desgastada, mas não economiza tanta bateria, visto que há mais consumo de luz do que os modos noturnos com tons pretos.

Como ativar o modo escuro no WhatsApp:

É necessário que o aplicativo esteja atualizado com a última versão; Abra o WhatsApp e clique em “Configurações”; Selecione “Conversas”; Clique em “Tema” – aparecerão três opções: Definido pelo modo Economia de Bateria Claro Escuro Para deixar a tela sempre escura, selecione “Escuro” e aperte “Ok”; para deixar a tela noturna apenas quando o celular estiver economizando bateria, selecione a primeira opção e aperte “Ok”.

Ainda não há previsão para a chegada da ferramenta em celulares da Apple, nem para a liberação do recurso para todos os usuários de smartphones Android.