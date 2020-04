WhatsApp testa ferramenta para buscar fotos, vídeos e GIFs

Segundo o site WABetaInfo, o WhatsApp está testando uma nova ferramenta em sua versão beta. O novo recurso permite que o usuário faça uma busca, em suas conversas, por diferentes tipos de mensagem — vídeos, GIFs, fotos, arquivos, links e áudios.

A nova opção é um aprimoramento de um serviço já existente no aplicativo de mensagens, que é a separação dos arquivos de uma conversa em grupo ou particular em mídia, links ou documentos. Se for aprovada, a ferramenta facilitará para que o usuário procure a mídia desejada, já que o número de categorias irá aumentar.

A busca avançada foi adicionada na versão beta 2.20.30.25 dos smartphones da Apple, mas chegou para Android apenas com a versão atual, que é a 2.20.117. Confira, abaixo, capturas de tela realizadas pelo WABetaInfo do recurso:

Outro recurso que está sendo testado na versão beta é a possibilidade de salvar os backups com senha. A ferramenta ainda não está funcionando totalmente, mas já é possível observar a tela para digitar o código de acesso.

Além disso, o WhatsApp também está analisando a possibilidade de desabilitar o download automático de mídias e arquivos, que já vem ativado por padrão. Dessa forma, quando o usuário baixar o aplicativo, não será necessário desabilitar a opção.

Até o momento, não existe uma previsão para que as alterações cheguem para todos os usuários.