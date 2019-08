WhatsApp testa desbloqueio por digital no Android

São Paulo – O WhatsApp pode ficar mais seguro em breve para usuários do Android. O aplicativo de mensagens que pertence ao Facebook liberou em sua versão beta, voltada para testes, uma função que permite desbloquear o mensageiro utilizando a impressão digital do usuário.

De acordo como WaBetaInfo, a funcionalidade já estava em fase de testes no iPhone desde o começo do ano, mas ainda não havia sido avaliada no sistema operacional do Google. O recurso só pode ser utilizado em smartphones que contem com um leitor de impressão digital.

A versão beta do WhatsApp é restrita para um número determinado de usuários e atualmente não está mais permitindo downloads. Dessa forma, será preciso aguardar até que a novidade chegue de fato ao aplicativo, o que não tem previsão para acontecer.

Investir em mais segurança é uma estratégia coerente do Facebook. Recentemente, o rival Telegram também adicionou mais camadas de proteção à privacidade de seus usuários.