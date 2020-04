WhatsApp testa aumento de limite de participantes em videochamadas

O aplicativo americano de mensagens WhatsApp testa, a partir desta semana, um novo limite de participantes em videochamadas e ligações voz via internet. O número de pessoas que podem participar de uma chamada ao mesmo tempo no aplicativo passa de quatro para oito.

A novidade está disponível apenas para as versões de teste aberto do aplicativo para smartphones com sistema operacional Android e iPhones. O novo recurso foi detectado pelo site WABetaInfo, que testa versões preliminares do app.

Por ora, não há previsão de lançamento do novo limite de participantes em uma videochamada ou ligação via WhatsApp para todos os usuários do app.

O aumento de limite de pessoas em chamadas em grupo acontece durante o período de quarentena do novo coronavírus, que levou muitas pessoas a trabalhar de casa. Com isso, houve aumento na procura por serviços que fazem videoconferências com vários participantes ao mesmo tempo, como é o caso do aplicativo da Zoom Video Communications, do Google Hangouts Meet e do Microsoft Teams.