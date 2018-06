WhatsApp tem falha e fica fora do ar em diversos países

São Paulo – O WhatsApp teve uma falha que deixou indisponível seu serviço de mensagens em tempo real na madrugada desta quinta-feira (14), dia da abertura oficial da Copa do Mundo 2018, na Rússia. O problema afetou diversos países, mas já foi corrigido.

O site Down Detector, que monitora estabilidade de serviços online e aplicativos móveis, contava com mais de 1700 relatos de inviabilidade de uso do WhatsApp e o pico de pessoas com problemas de acesso ao app foi de quase 5 mil.

A falha afetou países da Europa, África do Sul, Sudeste da Ásia, Hong Kong e Indonésia. Usuários brasileiros não relataram problemas de acesso ao app nas redes sociais nesta quinta.

A empresa não comentou o caso.