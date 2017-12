WhatsApp revoga recurso antecipado para Windows Phone

São Paulo – O WhatsApp liberou um recurso que permitia responder individualmente a mensagens em grupos no seu aplicativo para smartphones com sistema Windows Phone. Agora, de acordo com o WABetaInfo, a empresa liberou uma atualização do seu app que remove essa função.

In the new WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.344 the private reply feature is disabled.

Probably WhatsApp has wrongly enabled it in 2.17.342.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 de dezembro de 2017