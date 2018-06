WhatsApp revela novo recurso para grupos

São Paulo – O WhatsApp revelou um novo recurso para grupos nesta semana: agora, é possível determinar que somente os administradores poderão mandar mensagens.

De acordo com a empresa, a proposta visa ajudar os moderadores a controlar o que será compartilhado nessas conversas coletivas.

O recurso será liberado gradualmente a todos os usuários de smartphones Android e iPhones.

Para usá-lo, é preciso abrir a conversa de um grupo do qual você seja administrador, selecionar a opção “Informações do grupo”, depois tocar em Configurações do Grupo > Enviar mensagens e escolher o item chamado “Apenas administradores”.

O WhatsApp informou em nota a EXAME que conta com 120 milhões de usuários no Brasil. Mundialmente, a empresa tem mais de 1 bilhão de usuários, o que significa que o nosso país conta com mais de 10% da base total de usuários do aplicativo de mensagens, que pertence ao Facebook desde 2014.