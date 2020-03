WhatsApp prepara novo recurso para funcionar em mais de um celular

O aplicativo de mensagens WhatsApp, que pertence ao Facebook, prepara um novo recurso para funcionar em mais de um celular ao mesmo tempo. A informação é do WABetaInfo, site especializado em antecipar novas funções do WhatsApp.

O novo recurso já está presente em uma das versões preliminares do aplicativo para smartphones, mas ainda não chegou a todos os usuários.

Assim como no concorrente Telegram, o usuário de uma conta no WhatsApp poderá tê-la ativa em dois dispositivos ao mesmo tempo, sejam dois celulares ou um celular e um tablet, por exemplo. Com isso, deixaria de ser necessário estar conectado sempre no mesmo dispositivo.

A nova função é diferente do que acontece hoje com o WhatsApp Web, que é um espelhamento da interface do aplicativo em um computador, e não exatamente um segundo login.

O WABetaInfo ressalta que a novidade está entre as prioridades da equipe de desenvolvimento do WhatsApp. No entanto, não há previsão de lançamento oficial do novo recurso.

O que não está certo ainda é como o WhatsApp fará a gestão de dados dos usuários, como histórico de conversas, imagens, mensagens de áudio e documentos. A premissa do aplicativo é que, com o login único, os dados permanecem sempre apenas nos smartphones de cada pessoa, e não nos servidores do WhatsApp. Esse ponto, inclusive, sempre foi o principal argumento da defesa do aplicativo perante a Justiça brasileira em casos de solicitação de compartilhamento de dados de indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes.

A adição mais recente ao WhatsApp foi o modo escuro, que deixa a interface predominantemente preta para economizar bateria de celulares e também causar menos cansaço aos olhos dos usuários. Esse recurso permaneceu em período de testes por pouco mais de um ano, o que pode servir de parâmetro para o tempo de duração dos testes de novas funções no aplicativo.