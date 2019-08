WhatsApp pode ganhar modo escuro em breve

São Paulo – Uma das novidades mais aguardadas do WhatsApp pode finalmente estar chegando. De acordo com o perfil do Twitter WABetaInfo, conhecido por antecipar novidades de aplicativos, o mensageiro que pertence ao Facebook pode incorporar o modo escuro já nas próximas semanas.

Ao que foi relatado, o desenvolvimento do tema que diminui a luminosidade da tela está 95% pronto em sua versão para iOS, o sistema operacional de dispositivos da Apple, e 75% concluído para smartphones e tablets que utilizam Android.

O principal desafio seria redesenhar a tecnologia para funcionar de forma lisa em telas OLED dos celulares. Enquanto diminuir o brilho e trocar as cores pode ser uma tarefa fácil, otimizar o tema para economizar a bateria dos aparelhos é o grande empecilho.

A previsão é de que, ao menos no iPhone, o tema seja liberado para testes nas próximas semanas. Para Android, os rumores mais recentes apontam que a funcionalidade só estaria disponível após a chegada oficial da versão Q do sistema operacional do Google, o que deve acontecer ainda neste trimestre.