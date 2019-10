WhatsApp pode ganhar dois tipos de modo noturno no iPhone

São Paulo – Desejo antigo dos usuários, o recurso de modo noturno pode finalmente estar chegando ao WhatsApp. E, de quebra, com duas versões diferentes. Pelo menos no iPhone.

A informação é do site WaBetaInfo. De acordo com a página, executivos que trabalham no aplicativo de mensagens estão cogitando disponibilizar duas versões do recurso para o mensageiro instalado em dispositivos da Apple.

A primeira configuração teria cores mais fortes, o que agradar os usuários que preferem um contraste maior das letras brancas no fundo preto. Já a versão secundária é mais sóbria e composta por tons de cinza.

Ainda sem previsão para chegar, o modo noturno entrou em fase de testes do aplicativo, mas não está disponível na versão Beta do WhatsApp.