WhatsApp pedirá permissão para adicionar usuário em grupos

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira, 3, um novo recurso de privacidade que permite que usuários escolham quem tem permissão para adicioná-los a grupos. A opção trata-se de um esforço da empresa para conter o avanço de notícias falsas na plataforma, que são disseminadas principalmente em grupos.

A novidade começou a ser liberada aos poucos a partir desta quarta-feira, nos sistemas Android e iOS.

Para ativar a função, é preciso acessar as configurações do aplicativo. Depois, basta clicar em “Conta”, selecionar a opção “Privacidade” e depois “Grupos”. O usuário pode escolher entre três opções: permitir que todo mundo possa convidá-lo para grupos, que só contatos do celular possam convidar ou então que ninguém tenha a permissão.

Se o usuário escolher que ninguém tem a permissão, ele terá que aprovar o convite cada vez que alguém chamá-lo para um grupo. Além disso, quando o usuário restringir os convites aos seus contatos ou a ninguém, se alguma pessoa de fora da sua lista de amigos convidá-lo para um grupo, ele não deixará de ver o convite – a solicitação aparecerá em uma conversa privada. Nesses casos, o usuário terá três dias para aceitar entrar no grupo – se ele não responder, o convite expira.

O novo recurso de privacidade é anunciado um dia após o Facebook, dono do WhatsApp, lançar uma ferramenta de checagem de notícias na Índia, que se prepara para uma eleição na próxima semana. Trata-se de uma tentativa da rede social de diminuir a disseminação de informações falsas no aplicativo, que é amplamente usado na Índia. A expectativa é de que o serviço seja ampliado para outros países.