WhatsApp para PMEs chega ao iPhone

São Paulo – O WhatsApp Business, aplicativo para pequenas e médias empresas, chega para iPhone a partir desta quinta-feira (4). Ele já estava disponível em smartphones Android desde o começo do ano passado.

O aplicativo funciona de forma independente do app principal do WhatsApp, ou seja, será preciso instalar um novo software no seu iPhone.

A versão Business traz recursos que permitem interagir com respostas rápidas ou automáticas com seus clientes, bem como ajuda a manter controle sobre quantas mensagens foram recebidas e respondidas. Para facilitar a organização de conversas, é possível utilizar etiquetas digitais que mostram sinalizam quando estão em andamento ou já concluídas. Também é possível conversar com clientes por meio do WhatsApp Web, quando o aplicativo estiver pareado com um computador.

O WhatsApp Business para iPhone chega hoje a diversos países, entre eles Brasil, Alemanha, México, Indonésia, Índia, Estados Unidos e Reino Unido. A empresa avisa que a liberação completa do aplicativo em todos os mercados pode levar algumas semanas.

No comunicado oficial, o WhatsApp informa que o Brasil tem um dos principais casos de uso do Business. A companhia cita uma loja de doces online de Ribeirão Preto que fecha 60% de suas vendas por meio do aplicativo.