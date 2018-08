WhatsApp para empresas inicia cobrança de taxas para envio de mensagens

O serviço de mensagens do Facebook WhatsApp começará a cobrar de empresas pelo envio de mensagens de marketing e de atendimento a clientes, disse a rede social nesta quarta-feira. A cobrança começa em um momento em que a companhia enfrenta desaceleração no crescimento de sua receita.

As mensagens serão cobradas a uma taxa fixa para entrega confirmada, variando de 0,5 centavo a 9 centavos de dólar por mensagem, dependendo do país, disse o WhatsApp. A cobrança do serviço também envolverá o Brasil.

O WhatsApp, que tem cerca de 1,5 bilhão de usuários, disse que a partir desta quarta-feira, as empresas poderão usar o WhatsApp Business para enviar informações sobre entrega de produtos, lembretes de compromissos e ingressos para eventos.

O WhatsApp reconheceu que está cobrando um prêmio em comparação com as taxas cobradas por SMS de operadoras de telefonia móvel. As operadoras normalmente cobram menos de 1 centavo de dólar por SMS.

O serviço havia anunciado em janeiro que começaria a permitir que pequenas empresas se comunicassem através do aplicativo WhatsApp Business, que tem mais de 3 milhões de usuários ativos. O vice-presidente de operações, Matt Idema, disse na ocasião que o WhatsApp pretendia cobrar das empresas no futuro.

O Facebook também disse nesta quarta-feira que os usuários de seu aplicativo homônimo e do Instagram podem agora ver a quantidade de tempo que gastam nos aplicativos todos os dias e receberem notificações quando ultrapassarem um limite autoestabelecido. Os usuários também podem silenciar as notificações dos aplicativos por até oito horas.