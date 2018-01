WhatsApp para empresas está disponível no Brasil

São Paulo – O novo aplicativo WhatsApp Business está disponível no Brasil.

Com foco em pequenas empresas, o app havia sido lançado globalmente no início desta semana, mas ainda não estava disponível para download no Brasil.

O WhatsApp Business serve como canal de comunicação entre negócios e clientes. “O WhatsApp Business é um aplicativo dedicado para Android, que é gratuito para download, e foi desenvolvido para atender as necessidades de uma pequena empresa”, explicou a empresa no lançamento.

O download e uso é completamente de graça por enquanto. O WhatsApp, por outro lado, afirmou ao site EXAME que cobrará por recursos adicionais.

O aplicativo, por ora, está disponível somente para Android. Você encontra o app na Google Play.

Recursos do WhatsApp Business

O aplicativo traz recursos às pequenas empresas para que se comuniquem melhor com seus clientes e obtenham mais dados sobre a interação.

O app tem função de respostas rápidas com mensagens pré-configuradas para saudação, apresentação da empresa aos clientes, etc. Sua conta, um perfil para empresas, conta com um sinal de verificação.

Talvez o recurso mais útil seja o de estatísticas de mensagens, que mostrará, por exemplo, a quantidade de mensagens que foram lidas no seu perfil comercial.