WhatsApp muda regras e limita compartilhamento de mensagens

São Paulo – O WhatsApp mudou as regras para o compartilhamento de mensagens para conter a propagação de correntes no seu maior mercado no mundo: a Índia. O país já registrou casos de linchamentos relacionados a mensagens falsas enviadas por usuários do aplicativo. Agora, a empresa, que pertence ao Facebook, vai limitar o compartilhamento de uma determinada mensagem a apenas 5 contatos.

A nova medida foi tomada após pressões do governo indiano sobre o app depois de boatos compartilhados por usuários contando casos de rapto de crianças e apontando os supostos criminosos.

“Quando rumores e fake news são propagados por pessoas mal-intencionadas, o meio usado para isso não pode evadir da responsabilidade”, disse Ravi Shankar Prasad, ministro de tecnologia indiano, ameaçando consequências legais contra a empresa, caso ela permanecesse calada sobre o problema.

No seu blog oficial, após o apelo de Prasad, o WhatsApp divulgou um comunicado oficial falando sobre a restrição de compartilhamento de mensagens. “Acreditamos que essas mudanças–que continuaremos a avaliar–ajudarão a manter o WhatsApp como foi projetado para ser: um app de mensagens privadas”, segundo a companhia, que deixa claro que a nova medida é um teste.

O WhatsApp não deixa claro qual é o limite para o compartilhamento de mensagens para todos os usuários, apenas ressalta que ele será restringido na Índia. O país tem mais de 200 milhões de usuários ativos mensalmente no WhatsApp. O número não é muito menor do que o do Brasil, que tem 120 milhões, de um total de 1,5 bilhão de usuários que o aplicativo tem em todo o mundo.

Por aqui, as mensagens com conteúdos maliciosos se propagam rapidamente. De acordo com a empresa de segurança digital PSafe, um golpe recente envolvendo o saque do PIS/Pasep chegou a 116 mil pessoas em 24 horas.

Para esse problema, o aplicativo liberou neste mês para todos os usuários um recurso que sinaliza quando uma mensagem foi compartilhada a partir de outra conversa, e não escrita especificamente para eles. Ainda assim, isso é algo que pode ser contornado facilmente, apenas copiando e colando a mensagem na janela de conversa dos usuários, individualmente–o que toma mais tempo do que o uso da ferramenta de compartilhamento do aplicativo. Por isso, o WhatsApp testa a sinalização automática de links que podem levar ao roubo de dados pessoais ou recursos financeiros.