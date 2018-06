WhatsApp muda e remove recurso

São Paulo – Para gravar áudios do WhatsApp, era preciso segurar o botão do microfone durante toda a mensagem de voz. Recentemente, o aplicativo mudou e passou a permitir que os usuários deslizassem o botão virtual do microfone para cima para que ele ficasse travado durante a gravação. Com mais um toque, é possível escolher entre cancelar o envio ou confirmá-lo.

Antes de ser assim, o WhatsApp tinha um recurso que permitia a gravação de um recado de voz sem precisar segurar o botão do microfone. Ele ficava entre os anexos, área do app que aparece quando tocamos no ícone de clip–também usado para enviar fotos da galeria, um contato da agenda ou compartilhar a localização atual. Com o novo recurso de cadeado logo na tela principal do aplicativo, o WhatsApp agora não permite mais que os usuários gravem mensagens usando a função de gravação que ficava entre os anexos das conversas.

Não é usual que o WhatsApp promova mudanças que removam recursos do seu aplicativo. Com mais de 1,5 bilhão de pessoas usando-o mensalmente, o foco da empresa é mantê-lo o mais simples e intuitivo possível. Por conta disso, mudar constantemente as funcionalidades pode ser prejudicial para sua comunidade. O que a empresa fez para aliviar essa transição na gravação de áudios foi inserir um aviso explicativo indicando que a gravação no aplicativo agora deverá ser feita a partir da tela inicial, usando o microfone que aparece logo que abrimos uma conversa–e arrastando-o para cima.

Esse novo recurso de gravações de áudios foi testado nas edições preliminares do aplicativo nos últimos meses e já está disponível nas versões do WhatsApp para smartphones Android e iPhones.