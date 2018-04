WhatsApp libera nova função em smartphones Android

São Paulo – O WhatsApp liberou uma nova função para smartphones com sistema Android. Ao cumprir os requerimentos da nova legislação de dados pessoais na União Europeia, a empresa inseriu uma opção de download de dados no aplicativo. A medida acompanha o movimento de diversas companhias que, ao atender a legislação europeia, tornam os recursos disponíveis globalmente.

Por enquanto, a função de exportação de informações está disponível na versão beta do WhatsApp para smartphones Android. Em breve, ela deve ser liberada para todos os usuários, usem eles a versão para Android ou para iPhone. Para fazer o download de dados, o caminho a ser traçado é o seguinte:

– Abra o aplicativo em um smartphone Android;

– Selecione o menu de configurações;

– Nesse menu, toque na opção “Conta” e, depois, em “Solicitar dados da minha conta”;

– Solicite o relatório

Pode levar até três dias para que o seu relatório de informações do WhatsApp esteja disponível para consulta. No relatório do WhatsApp, você pode ver as últimas 10 mil mensagens (40 mil, se escolher incluir mídias), se há compartilhamento de dados com o Facebook, os números de telefone dos seus contatos, os grupos dos quais participa, foto de perfil, contatos bloqueados e até a marca e modelo do seu smartphone.

A legislação europeia prevê que os usuários possam fazer o download de seus dados em aplicativos e que seja possível que eles sejam exportados para outros apps. O Facebook já possuía esse recurso, mas a empresa teve que adequar, além do WhatsApp, o Instagram às novas determinações.