WhatsApp lança três novos recursos para PMEs

São Paulo – O WhatsApp Business, aplicativo de mensagens feito para pequenas e médias empresas, ganhou três novos recursos nesta quinta-feira (24), data em que completa um ano de lançamento.

As novidades são para a versão web e para o aplicativo para computador do WhatsApp Business. A partir de agora, será possível tirar proveito de funções que, antes, eram restritas do app para smartphones Android.

Os usuários poderão configurar respostas rápidas para perguntas recorrentes (basta pressionar a tecla “/” do teclado para escolher as respostas prontas); o filtro de conversas, para gerenciar conversas lidas ou não lidas, bem como listas de transmissões e grupos; e, por fim, as etiquetas, que ajudam a identificar contatos e domar a crescente quantidade de conversas no aplicativo.

A empresa relata que mais de 5 milhões de PMEs utilizam o aplicativo WhatsApp Business para se comunicar com seus clientes todos os meses. O WhatsApp cita a marca de óculos de sol Allwood como exemplo. Ela usa o WhatsApp Business na maior parte da comunicação com os seus clientes. As novidades para computador foram criadas para agilizar as conversas com os consumidores.

Apesar da quantidade de usuários ativos mensalmente, o WhatsApp Business ainda não tem uma versão para iPhone.

Não sabe como funciona o WhatsApp Business? Veja como usá-lo no vídeo a seguir.