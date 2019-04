WhatsApp lança serviço para combater fake news durante eleições na Índia

Mumbai – O WhatsApp lançou nesta terça-feira, 2, um serviço para os indianos verificarem a veracidade das informações, na mais recente tentativa da plataforma de mensagens de combater notícias falsas na Índia antes das eleições nacionais que começam neste mês.

O WhatsApp disse em um comunicado que estava trabalhando com a startup local Proto para classificar as mensagens enviadas ao serviço pelos usuários como verdadeiras, falsas, enganosas ou questionadas. Eles também construirão um banco de dados com esse conteúdo para entender melhor a desinformação.

O movimento ocorre no momento em que o WhatsApp, com mais de 200 milhões de usuários na Índia, enfrenta críticas à utilização de sua plataforma para disseminar desinformação, enquanto empresas de mídia social trabalham para evitar o fenômeno – especialmente durante eventos delicados como eleições.

A empresa disse que a Proto será auxiliada por duas outras organizações com experiência em projetos relacionados à desinformação.

“O desafio da desinformação viral requer mais esforços de colaboração e não pode ser resolvido por nenhuma organização sozinha”, disse o WhatsApp.

O WhatsApp enfrentou um desafio semelhante durante as eleições brasileiras do ano passado, quando os políticos enfrentaram alegações de espalhar notícias falsas na plataforma.