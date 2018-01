WhatsApp lança aplicativo para pequenas empresas

São Paulo – O WhatsApp anunciou hoje o lançamento de um novo aplicativo voltado para empresas. Chamado WhatsApp Business, ele é um canal de comunicação entre negócios e clientes.

“O WhatsApp Business é um aplicativo dedicado para Android, que é gratuito para download, e foi desenvolvido para atender as necessidades de uma pequena empresa”, de acordo com comunicado da companhia.

Por enquanto, o novo aplicativo está disponível na Indonésia, Itália, México, Reino Unido e nos Estados Unidos. Apesar de o Brasil não ser contemplado nesta primeira etapa de lançamento, a empresa menciona o país no post no seu blog oficial, divulgado nesta tarde.

“Pessoas no mundo todo utilizam o WhatsApp para se comunicarem com as empresas que são importantes para elas – desde comércio de roupas on-line na Índia até distribuidores de peças automotivas no Brasil”, de acordo com a nota oficial da companhia.

Nas próximas semanas, mais países receberão o novo aplicativo, e o Brasil deve estar entre eles. O WhatsApp Business já está listado para download na Google Play Store, a loja virtual de apps do Android, mas ainda não pode ser baixado no nosso país.

Recursos do WhatsApp Business

O novo aplicativo traz novos recursos às pequenas empresas para se comunicarem melhor com seus clientes e obterem mais dados sobre a interação com eles.

O app terá uma função de respostas rápidas, algo parecido com o que acontece no bate-papo do LinkedIn, que já sugere, por exemplo, “Feliz Aniversário” quando vamos dar parabéns a alguém. As mensagens pré-configuradas serão de saudação, para apresentar sua empresa aos clientes, e de ausência temporária.

Sua conta será configurada como um perfil empresarial. Com isso, os usuários do WhatsApp saberão que estão falando com uma empresa.

Talvez o recurso mais útil seja o de estatísticas de mensagens. Ele mostrará, por exemplo, a quantidade de mensagens que foram lidas no seu perfil comercial.

De acordo com um estudo da consultoria Morning Consult, o WhatsApp ajuda 80% das pequenas empresas do Brasil e da Índia, o que pode justificar uma versão dedicada às empresas do seu app de mensagens instantâneas.