WhatsApp, Instagram e Facebook têm instabilidade nesta quinta-feira

São Paulo — As redes sociais de Mark Zuckerberg estão passando por instabilidades nesta quinta-feira (19), segundo relatos de usuários na internet. O Instagram, o WhatsApp e o Facebook têm problemas de acesso em várias partes do mundo.

Segundo o site DownDetector, que mapeia falhas em sites, no WhatsApp 40% dos problemas relatados eram de acesso e 38% no envio de mensagens. No Instagram, 72% relataram uma falha geral. Já no Facebook, 53% das reclamações dizem respeito à uma falha geral e 39% a problemas no acesso à conta.

No Twitter, o termo “Instagram e Whatsapp” é o principal assunto do momento.

Achava que minha internet estava ruim, mas é só o Instagram e WhatsApp estão bugados, mesmo. — syllas (@syllassousa) December 19, 2019