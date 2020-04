WhatsApp, Instagram e Facebook têm instabilidade nesta quarta-feira

Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidade de acesso no início da noite desta quarta-feira, 1º.

O site Downdetector, no qual usuários dos apps podem relatar problemas de acesso, registrou um pico com mais de 50.000 reclamações desde as 18 horas. Há casos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

No WhatsApp, ainda é possível trocar mensagens com outros contatos, mas o envio de anexos, como recados em áudio, não ocorre. O problema com mídias também afeta Facebook e Instagram.

As empresas, que pertencem ao Facebook, ainda não se manifestaram sobre o caso.

Recentemente, o Facebook reduziu a qualidade do streaming de vídeo para lidar com o crescimento de fluxo de dados da internet devido ao aumento de uso da rede mundialmente em razão da quarentena que acontece em diversos países por causa da pandemia de coronavírus.