WhatsApp, Instagram e Facebook têm instabilidade de acesso nesta quarta

São Paulo – Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook enfrentam instabilidade de acesso nesta quarta-feira (3). Segundo o site DownDetector, mais de 10 mil pessoas reportaram problemas de uso dos apps hoje.

No WhatsApp, arquivos como fotos não são enviados. Mensagens podem chegar ou não. No Facebook, fotos e publicações também têm problemas de visualização e publicação. No Instagram, a atualização da linha do tempo não mostra as novas imagens publicadas por amigos.

O Facebook, dono dos três apps, ainda não se pronunciou sobre a falha.